Menschen verlassen in Mexiko-Stadt ihre Häuser 0:30 min, vom 8.9.2017

Das Epizentrum befand sich an der Pazifikküste im Süden des Landes, 123 Kilometer südwestlich der Stadt Pijijiapan.

Das Beben wurde in 33 Kilometern Tiefe registriert.

Das pazifische Tsunami-Warnzentrum gab für die Länder Mexiko, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Panama, Honduras, Costa Rica und El Salvador eine Tsunami-Warnung heraus.

Nach Angaben vom Innenminister wurden zunächst zwei Todesopfer im Bundesstaat Chiapas gemeldet.

Es sei mit «gefährlichen Tsunami-Wellen» an einigen Küsten zu rechnen, teilte das Pazifische Tsunami-Warnzentrum mit. An der mexikanischen Küste seien Wellen von mehr als drei Metern möglich. Auch für die Küsten von Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador galt eine Tsunami-Warnung.

Der heftige Erdstoss war noch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Dort liefen Menschen auf die Strassen, als sie die Alarmsirenen für die Erdbebenwarnung hörten. In einigen Bezirken von Mexiko-Stadt fiel der Strom aus. Auch in weiten Teilen Guatemalas war das Erdbeben zu spüren.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat nach dem schweren Erdbeben rasche Notfallmassnahmen angekündigt. Er habe sofortige Krisensitzungen der zuständigen Regierungsstellen angeordnet, «um die Lage zu überwachen, zu bewerten und um Massnahmen zu ergreifen», teilte er auf Twitter mit.

Er machte sich auf den Weg in das nationale Katastrophenzentrum. Der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, warnte die Menschen an der Küste der Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas vor meterhohen Wellen. Zunächst lagen aber keine Berichte über Schäden vor. In Mexiko-Stadt meldeten die Elektrizitätswerke zahlreiche Stromausfälle.

Hasta el momento @Tu_IMSS e @ISSSTE_mx no reportan afectaciones en su infraestructura. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 8, 2017

Videos auf Twitter zeigen das Beben am späten Donnerstagabend (Ortszeit).