Gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird nun auch in Los Angeles ermittelt. Die Polizei untersucht die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Die Polizei habe ein mutmassliches Opfer befragt, das von Weinstein 2013 missbraucht worden sein soll, sagte Polizeisprecher Sal Ramirez.

Der Vorfall aus dem Jahr 2013 werde nun von den Ermittlern untersucht. Nähere Angaben zu dem möglichen Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.

Die Ermittlungen in Los Angeles sind die ersten in der Sache in der Filmstadt. In New York und Grossbritannien wurden bereits Ermittlungen wegen der Vorwürfe eingeleitet. Scotland Yard in London prüft einen angeblichen sexuellen Übergriff aus den 1980er Jahren.

Weinstein hat bereits Konsequenzen gezogen: Nach Vorwürfen von sexueller Belästigung verliess er den Verwaltungsrat seiner eigenen Filmproduktionsfirma. Zuvor war er bereits als Firmenchef entlassen worden.

Mehrere Schauspielerinnen und Models werfen Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Der 65-jährige Weinstein bestreitet die Vorwürfe.