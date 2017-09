Es ist einer der stärksten Tropenstürme, der je in der Region registriert wurde. Experten rechnen mit dem Schlimmsten.

So bereitet sich Antigua auf Irma vor 0:44 min, vom 5.9.2017

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde zieht «Irma» auf die Kleinen Antillen im Südosten der Karibik zu.

Es ist der stärkste Hurrikan, der jemals ausserhalb der Karibik und des Golfs von Mexiko gemessen wurde, wie die Nationale Hurrikan-Zentrale in den USA meldet.

Die US-Behörden warnten eindringlich vor den «potenziell katastrophalen» Folgen. Es sei mit über drei Meter hohen Wellen, starkem Regen und Erdrutschen zu rechnen.

Sie gaben Warnungen der höchsten Stufe heraus – auch für die Dominikanische Republik und Puerto Rico.

Der Sturm wurde in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) in Antigua und Barbuda erwartet. Direkt nach dem Durchzug des Hurrikans sollten Hilfslieferungen auf den Inseln eintreffen. In Venezuela und Miami stünden je zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern auf Abruf bereit, sagte der Premierminister von Antigua und Barbuda dem «Daily Observer».

Notstand in Puerto Rico

Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló Nevares rief den Notstand aus und aktivierte die Nationalgarde. «Ein so gefährliches Wetterphänomen hat Puerto Rico noch nie gesehen», sagte der Regierungschef. Die Küstenregionen wurden evakuiert. Die Behörden richteten 456 Notunterkünfte mit Kapazitäten für mehr als 63'000 Menschen ein.

Es gab Hurrikanwarnungen unter anderem auch für Antigua und Barbuda, Saint-Martin und Saint-Barthélemy, die US-Jungferninseln und Puerto Rico.

Zusatzinhalt überspringen Florida bangt Die Behörden haben Touristen aufgefordert, die Südwestspitze Floridas einschliesslich der Inselkette Florida Keys zu verlassen. Ab Mittwochmorgen (Ortszeit) sollen sie zur Abreise verpflichtet werden. Später wollen die Behörden auch Einwohner zum Verlassen des Gebietes auffordern.

Unklar, ob USA bedroht

Auf seinem Zug könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Ob und wo «Irma» auch auf das US-Festland trifft, ist unklar. Für eine sichere Vorhersage sei es noch zu früh, teilte das Hurrikanzentrum mit.

Gleichwohl wurde für Florida vorsorglich der Ausnahmezustand erklärt. Am Wochenende könnte der Sturm die Küste erreichen, wenn er nicht vorher wieder aufs offene Meer abdreht. Erst am 25. August war der Sturm «Harvey» auf die osttexanische Küste getroffen und hatte weite Gebiete unter Wasser gesetzt.