In Teilen der Region von Cham im Kanton Zug müssen die Menschen seit der Nacht auf Sonntag ohne Festnetztelefon, Internet und Fernsehen auskommen.

Grund ist ein Brand an einem Leitungskanal nach Mitternacht. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt.

Verletzt wurde niemand. Zu dem Brand kam es kurz vor 00.30 Uhr an der Zugerstrasse in Cham, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntagmorgen mitteilten. Trotz raschem Löscheinsatz der Feuerwehr seien zahlreiche Leitungen vollständig zerstört worden.

Mobilnetz nicht betroffen

In Teilen der Region Cham Ost sind deshalb die Festnetzanschlüsse, sowie die Internet- und Fernsehleitungen unterbrochen. Das Mobilfunknetz hingegen ist nicht betroffen vom Unterbruch. Wie es in der Mitteilung heisst, dürfte die Instandstellung längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Schaden sei beträchtlich.

Zur Brandursache nahm der Kriminaltechnische Dienst Ermittlungen auf. Die Polizei sucht Zeugen.