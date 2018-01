Strasse nach Adelboden gesperrt 0:26 min, vom 5.1.2018

Sturm «Burglind» erreichte zum Teil fast 200 km/h

Nach dem Sturm kam es zu viel Regen und Neuschnee

Überschwemmungen, Erdrutsche und Lawinengefahr sind jetzt die Folge

Zusatzinhalt überspringen Alles bei SRF Meteo Alles zur aktuellen Lawinengefahr finden Sie hier bei SRF Meteo.

Unterengadin abgeschnitten: «Das Unterengadin ist für den Autoverkehr gesperrt», sagt Markus Walser, Pressesprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber SRF News. «Die Strecke zwischen Zernez und Martina ist gesperrt.» Grund sei die grosse Lawinengefahr.

Die einzige Möglichkeit, ins Unterengadin zu kommen, sei der Autoverlad Vereina der Rhätischen Bahn (Rhb). Oder über das Südtirol. Sobald das Wetter besser ist, wird die Strasse wieder eröffnet», sagt Walser.

Die wegen Lawinengefahr gesperrte Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) über den Berninapass ist mittlerweile wieder offen. Die Züge zwischen Engadin und Puschlav verkehren seit Freitagmorgen wieder gemäss Fahrplan.

Zusatzinhalt überspringen Lawinengefahr Nach Angaben des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) ist die Lawinensituation nach Sturm «Burglind» sehr kritisch. Am nördlichen Alpenkamm, im Wallis, im Gotthardgebiet und in Teilen Graubündens herrscht grosse Lawinengefahr – das ist die vierte von fünf Gefahrenwarnstufen.

Murgang in Adelboden: Nach einem erneuten Murgang am frühen Donnerstagabend ist Adelboden von der Umwelt abgeschnitten. In Kürze wird entschieden, ob die Strasse wieder geöffnet werden kann.

Ariane Nottaris, Regierungsstatthalterin von Frutigen-Niedersimmental, sagt zur aktuellen Situation: «Es gab einen Erdrutsch oberhalb der Strasse, es entstand ein Riss, die Hälfte der Strasse ist niedergerissen. Aktuell ist die Situation stabil. Das betroffene Gelände ist ruhig. Es gibt keine Bewegungen mehr.»

Zur Zeit wird die Strasse von einem Inspektor des Kantons Bern, einem Geologen und der Armee inspiziert. «Es wird die Möglichkeit einer Not-Brücke geprüft, damit die Strasse wenigstens wieder einspurig befahren werden kann. Es ist dies die einzige Option. Die alternative Zufahrtsstrasse ist aktuell wegen Lawinengefahr gesperrt», führt Nottaris weiter aus. Am Wochenende findet in Adelboden der Ski-Weltcup statt.

Zwischen Saanenmöser (BE) und Zweisimmen (BE) ist die Bahnstrecke seit Freitagmorgen wegen Unwetterschäden unterbrochen. Laut Railinfo ist unklar, wie lange der Unterbruch dauert. Weil die beschädigte Hauptstrasse für schwere Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ebenfalls gesperrt ist, können keine Ersatzbusse angeboten werden.

Lawinengefahr im Wallis: Nach dem Sturm «Burglind» drohen auch im Wallis weitere Gefahren. Mehrere Regionen sind von der Umwelt abgeschnitten, darunter ein grosser Teil des Goms und das Lötschental. Isoliert waren auch das Saastal und die Region Leuk, wie es bei der Kantonspolizei hiess.

Ein Problem sei das nicht, hiess es bei Obergoms Tourismus auf Anfrage. Die Geschäfte und Lebensmittelversorger seien vorbereitet. Betroffen seien ungefähr 4000 Personen, je zur Hälfte Einheimische und Gäste.

Nicht nur Lawinengefahr war der Grund, sondern auch Unwetter: Umgestürzte Bäume oder Erdrutsche blockierten Strassen. In tieferen Lagen droht Hochwasser.