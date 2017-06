Nazi-Mythen sind in Argentinien weit verbreitet. Es halten sich Gerüchte, dass Adolf Hitler zusammen mit Eva Braun in Wahrheit mit der längsten Tauchfahrt eines U-Boots nach Patagonien geflohen und erst Jahrzehnte später in Argentinien gestorben sei. Der Historiker Abel Basti hat mehrere Bücher über Hitler veröffentlicht, an dem Werk «Hitler in Argentina» mit angeblichen vielen stichhaltigen Beweisen und Zeugen hat er nach eigenen Angaben 15 Jahre gearbeitet.



Fakt ist aber, dass die Mehrheit der zehntausenden Deutschen in Argentinien zu Hitlers historisch belegbaren Lebzeiten ihn verehrt hat – daher könnten die Utensilien auch ganz legal von damaligen Anhängern nach Buenos Aires gekommen sein. In einer Veranstaltungshalle der Stadt feierten im April 1938 rund 10'000 Sympathisanten mit grossen Hakenkreuzfahnen und in Trachten den Anschluss Österreichs.



Deutsche Schulen wurden gleichgeschaltet, die NSDAP-Landesgruppe Argentinien hatte viel Zulauf. Sie wurde aber Mitte 1939 verboten, nachdem vom britischen Geheimdienst Gerüchte gestreut worden waren, Hitler wolle Patagonien annektieren, um dort Lebensraum zu schaffen. Die deutschfreundliche Einstellung kam leicht ins Wanken, aber zu Zeiten Juan Domingo Perón wurde Argentinien zum Anlaufpunkt geflüchteter NS-Verbrecher.