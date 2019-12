Samoa und Kiribati: Als erste weltweit hatten Einheimische wie Touristen in Samoas Hauptstadt Apia um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Jahreswechsel gefeiert. Gedämpft wurde die diesjährige Feierfreude von einem Ausbruch der Masern, an denen seit Oktober 81 Menschen gestorben sind. Wie auch Kiribati liegt der Südseestaat gerade westlich der internationalen Datumsgrenze. Samoa hatte sich 2011 per Verlegung seiner Zeitzone in die Silvester-Pole-Position gebracht – noch eine Stunde vor Neuseeland.

Australien: Eigentlich gilt im Bundesstaat New South Wales – zu dem auch Sydney gehört – aktuell ein Feuerwerksverbot. Doch für das traditionelle Neujahrsfeuerwerk in der grössten Stadt des Landes erteilte die Feuerwehr eine Ausnahmebewilligung. Zur großen Feier mit rund einer Million Besuchern wehten die Fahnen in Gedenken an die Brandopfer auf Halbmast.

Japan: In Japan erklangen um Mitternacht die Glocken der buddhistischen Tempel 108 Mal. Dies entspricht nach dem buddhistischen Glauben der Zahl der irdischen Wünsche, die ein Mensch überwinden muss, um das Nirwana zu erreichen. In den kommenden drei Tagen werden Millionen Japaner die Tempel und Schreine im Land besuchen, um dort für Glück und Wohlstand zu beten.

Legende: In Tokyo lassen die Menschen zur Feier des neuen Jahres weisse Luftballone steigen. Reuters

Hongkong: Kein Feuerwerk gab es wegen der anhaltenden Proteste in Hongkong. Die Tourismusbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregion teilte mit, dass dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei. Stattdessen wird eine spezielle Neujahrsversion der allabendlichen Lichtshow abgehalten. Es ist das erste Mal in der zehnjährigen Geschichte des Feuerwerks, dass das Spektakel abgesagt wurde.

Legende: Während der Jahreswechsel-Show marschieren Demonstranten entlang des Victoria-Hafens. Keystone

Emirate: Mit einer spektakulären Drohnenshow und zwei Weltrekordversuchen sind die Vereinigten Arabischen Emirate ins 2020 gestartet. Zum ersten Mal nutzten die Veranstalter im Emirat Ras al-Chaima dabei nach eigenen Angaben auch 190 Drohnen, die selbst Feuerwerk verschossen. Zudem versuchte das kleine Emirat, einen Weltrekord mit dem längsten Wasserfall aus Feuerwerk zu gewinnen.

Italien: In Italien beschlagnahmte die Polizei in mehreren Grossräumen massenhaft illegale Feuerwerkskörper – allein in Neapel und Umgebung vor Silvester-Beginn 52 Tonnen. In vielen italienischen Städten sind private Feuerwerke verboten. In Rom riskiert man zum Beispiel eine Strafe von 500 Euro, wenn man Böller und ähnliches zündet.

Legende: Papst Franziskus ruft die Kirche zum neuen Jahr auf, sich «ins Getümmel» zu stürzen und sich den Menschen wieder zu nähern. Keystone

Spanien: Bereits mittags läuteten die Bewohner des spanischen Dorfs Villar de Corneja das neue Jahr ein. In der Mini-Gemeinde westlich von Madrid sind nur rund 30 Menschen registriert, von denen die meisten über 80 Jahre alt sind. Die betagten Bürger wollen nicht bis Mitternacht wach bleiben und feiern den Jahreswechsel deshalb zwölf Stunden früher.

Pazifik: Für besonders grosse Silvesterfreunde ergibt sich im Pazifik die Möglichkeit, gleich zweimal ins neue Jahr hineinzurutschen. Dafür könnte man nach dem Prosit auf Samoa nach Amerikanisch-Samoa reisen. Die Hauptstädte der Inseln liegen nur rund 125 Kilometer Luftlinie entfernt. Das US-Aussengebiet liegt aber schon östlich der Datumsgrenze und hat 25 Stunden Zeitunterschied.

Weltall: Gleich 15 Mal feiern kann die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS. Sie umrundet die Erde alle eineinhalb Stunden und überquert dabei immer wieder aufs Neue die Datumsgrenze.