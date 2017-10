Grossbrände wüten in Kalifornien 0:55 min, vom 10.10.2017

Im Norden Kaliforniens lodern über ein Dutzend Wald- und Buschbrände.

Feuer und Rauch haben bisher mindestens zehn Menschenleben gefordert.

20'000 Menschen mussten ihre Häuser in den bedrohten Gebieten verlassen.

Der Gouverneur rief den Notstand für die Bezirke Napa, Sonoma und Yuba aus.

In den Weinregionen um Napa und Sonoma Valley im Norden Kaliforniens haben die Feuer mehr als 1500 Gebäude zerstört. Auch zwei grosse Hotels und ein Trailerpark brannten nieder, wie die Behörden mitteilen.

Zusatzinhalt überspringen Waldbrände in Portugal Bei einem Waldbrand in der Region Guarda im Norden Portugals ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer Waldbrand lodert in der Region Coimbra im Zentrum des Landes. Mehr als 600 Feuerwehrleute sind mit 180 Fahrzeugen, vier Löschflugzeugen und zwei Helikoptern im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Tausende weitere Häuser seien bedroht. Durch starke Winde hätten die Flammen schnell um sich gegriffen. Mindestens zehn Menschen starben, so die Polizei.

Der Rauch drang bis ins knapp 100 Kilometer entfernte San Francisco vor. Die Behörden mahnten ältere und kranke Menschen wegen der schlechten Luft zur Vorsicht.

Heisser Sommer trocknet aus

Ungewöhnlich hohe Temperaturen im Sommer und Trockenheit in grossen Teilen des Westens der USA haben in den letzten Monaten die Brandgefahr in vielen Gebieten verstärkt. Anwohner wurden aufgefordert, bedrohte Wohngebiete rasch zu verlassen. In einigen Bezirken blieben die Schulen geschlossen.

Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown rief den Notstand aus. Damit sollen schnell Hilfsmittel und Helfer zur Verfügung gestellt werden.