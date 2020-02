Sturm richtet Schäden an von England bis Deutschland

Der Sturm, der in Frankreich und Grossbritannien «Ciara» und nicht wie in der Schweiz und Deutschland «Sabine» heisst, hat erste Schäden angerichtet.

In Grossbritannien, Irland und Deutschland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen.

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr deshalb nach und nach bundesweit einstellen.

Mehrere Fussballpartien, auch in Deutschland, sind abgesagt worden.

Der französische Wetterdienst hat mehr als 30 Départements im Norden des Landes zu erhöhter Alarmbereitschaft aufgerufen. Der Sturm könne in der Küstenregion Frankreichs Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erreichen, teilte Meteo-France am Sonntag mit.

Im Landesinneren wurden demnach Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h erwartet. An der nordwestlichen Küste wurde zudem vor Überschwemmungen gewarnt. In der Nacht zu Montag werden sich die Sturmböen von «Ciara» dem Wetterdienst zufolge auch in den Osten Frankreichs ausbreiten und die Grenzregionen Elsass und Lothringen treffen.

Legende: Das Fussballspiel in Mönchengladbach findet nicht statt. Keystone

Im Westen und Nordwesten Deutschlands gab es am Sonntagmorgen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits erste stürmische Böen. Mittlerweile kam es im Bahn- und Flugverkehr zu grossen Behinderungen. Die Deutsche Bahn hat sich aus diesem Grund entschieden, den Fernverkehr bundesweit einstellen. Beginnend in NRW würden nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an grösseren Bahnhöfen stehen gelassen, schrieb die Bahn.

Beeinträchtigungen im Flugverkehr Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der niederländische Flughafen Amsterdam-Schiphol strich wegen des Orkantiefs rund 120 Starts und Landungen. Betroffen seien Flüge der Unternehmen KLM, British Airways, Easyjet und Lufthansa, teilte ein Flughafensprecher mit. Amsterdam-Schiphol ist eines der wichtigsten Drehkreuze im internationalen Luftverkehr. In Grossbritannien wurden für Sonntag dutzende Flüge abgesagt oder verspäteten sich. Die britische Fluggesellschaft British Airways bot Reisenden von oder nach den Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick oder London City an, ihre Flüge umzubuchen. Am Flughafen von Brüssel wurden wegen des Sturmtiefs rund 60 Starts und Landungen abgesagt. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa strich Verbindungen zwischen Brüssel und München sowie Frankfurt am Main. Die Lufthansa-Tochter Eurowings sagte Flüge zwischen Stuttgart und Brüssel ab. Auch bei der Lufthansa-Tochter Swiss werden Beeinträchtigungen erwartet.

Die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland sollten ab den Mittagsstunden nicht mehr angefahren werden. Die Bahn hat Fahrgästen empfohlen, möglichst auf andere Tage auszuweichen. Kostenlose Stornierungen seien möglich.

Das Sturmtief hat auch Auswirkungen auf den englischen und den deutschen Fussball. Die am Sonntag angesetzte Partie zwischen Meister Manchester City und West Ham United musste angesichts der Gefahren durch den in Grossbritannien «Ciara» getauften Orkan verschoben werden. Ebenso das Bundesligasspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln.

Legende: Die Wucht der Wellen im Süden Englands ist gross. Keystone

Queen Elizabeth II. sagte am Sonntag ihren Kirchgang im ostenglischen Sandringham aus Sicherheitsgründen ab, wie eine Sprecherin des Buckingham-Palasts der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie betonte aber, es sei in erster Linie um die Sicherheit der Schaulustigen gegangen – diese sammeln sich stets vor der Kirche, um die Königin zu sehen.

10'000 Haushalte ohne Strom

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde fegte der Sturm über Irland und Grossbritannien. Der britische Wetterdienst warnte vor umherfliegenden Trümmerteilen und Gefahr durch hohe Wellen. Drei Menschen wurden verletzt, als im schottischen Perth am Samstagabend das Dach eines Pubs einstürzte.

Zahlreiche Zugverbindungen und Flüge im ganzen Land wurden gestrichen. Der Hafen von Dover stellte den Fährbetrieb ein. In Irland kam es zu Überschwemmungen, wie der irische Rundfunk RTÉ berichtete. Etwa 10'000 Haushalte hatten keinen Strom.

In der Schweiz wird «Sabine» ab Sonntagabend erwartet, die heftigsten Winde sollen am Montagvormittag sowie Dienstagnacht übers Land fegen.