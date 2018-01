In der Nacht auf Mittwoch nähert sich Sturmtief «Burglind», das sein Maximum am Mittwochvormittag erreicht.

Im Flachland muss mit Böen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Die Lawinengefahr ist weiterhin «erheblich», bei Stufe drei von fünf.

Das neue Jahr beginnt stürmisch: In der Nacht auf Mittwoch kommt zuerst in den Bergen, nach Mitternacht auch im Flachland stürmischer Westwind auf. Richtig ungemütlich wird es am Mittwochvormittag: Dann erreicht der Sturm seinen Höhenpunkt.

Im Flachland muss mit Böen zwischen 80 und 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Auf Hügeln, Bergen und an exponierten Lagen sind Orkanböen zu erwarten. Wer jetzt noch unbefestigte Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon hat, sollte diese in Sicherheit bringen.

«Erhebliche» Lawinengefahr im Alpenraum

Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1000 und 1500 Metern. Die Kälte und der Schneefall haben die Lawinengefahr erhöht.

Im gesamten Alpenraum herrscht derzeit «erhebliche» Lawinengefahr, also die dritte von fünf Gefahrenstufen. Laut Bund ist das für Wintersportler die Situation, bei der sich die meisten Unglücke ereignen. Lawinen können im Altschnee ausgelöst werden. Laut Institut für Schnee- und Lawinenforschung sind diese Stellen auch für Geübte kaum zu erkennen. Besonders im Oberwallis ist Vorsicht geboten.

Seit dem Jahreswechsel gab es bereits drei Lawinenunglücke: In den Kantonen Bern und Graubünden forderten sie einen Toten und mehrere Verletzte.