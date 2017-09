Papa William begleitet ihn Prinz Georges erster Schultag

Heute, 13:01 Uhr

Am Donnerstag hat Prinz William (35) seinen Sohn Prinz George (4) zu seinem ersten Tag an der Schule «Thoma’s Battersea» in London begleitet.

Prinz Georges erster Schultag 0:24 min, vom 7.9.2017 Traditionellerweise begleiten Vater und Mutter den Royalen-Spross an seinem ersten Schultag. Die Herzogin von Cambridge konnte nicht dabei sein. Kate (35) erwartet ihr drittes Kind und leidet unter starker Morgenübelkeit.

An seinem grossen Tag trägt der Vierjährige die traditionelle blaue Uniform der Schule. Diese besteht aus einer kurzen Hose, Hemd, Pullover und schwarze Schuhe.

Die Schule «Thoma’s Battersea» legt grossen Wert auf gutes Benehmen, Freundlichkeit und Toleranz. Der Besuch in der Privatschule kostet im Jahr etwa 23'000 Franken. Prinz George ist nicht der erste prominente Schüler an einer «Thomas's Day School». Auch Model Cara Delevigne (25) oder Schauspielerin Celine Buckens (21) haben diese besucht.

morm