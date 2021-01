15:21

Angespannte Lage in den Kantonen Aargau und Solothurn

Auch in den Mittelland-Kantonen Solothurn und Aargau sorgen der Regen und der schmelzende Schnee für hohe Pegelstände in Flüssen und Bächen. Für den Rhein rechnet der Kantonale Führungsstab des Aargau mit Gefahrenstufe 3 von 5, für die Aare mit Stufe 2. In Wallbach am Rhein lässt der Kanton Aargau die sogenannten Beaver-Schläuche aufstellen. In Brugg an der Aare baut die Feuerwehr eigene Hochwassersperren auf. Angespannt ist die Lage auch an der Emme im Kanton Solothurn, wo am Morgen Hochwasseralarm ausgelöst wurde.