Aus Tagesschau am Mittag vom 04.01.2019.

Der womöglich schlimmste Tropensturm seit Jahrzehnten ist am Freitag nach Mittag in der Provinz Nakhon Si Thammarat im Süden Thailands auf Land getroffen.

Zuvor haben Ausläufer des Sturms starke Regenfälle und Winde verursacht.

Der Sturm wird auch die Ferienregionen Phuket, Ko Samui und Krabi treffen, teilte der Katastrophenschutz in Phuket mit.

Der Tropensturm «Pabuk» ist in den vergangenen Stunden stärker geworden und bringt Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h und Wellen von bis zu fünf Metern Höhe. Der Sturm traf um 12:45 Uhr früher als erwartet im Süden Thailands auf Land.

Mehr als 6000 Anwohner der betroffenen Region hätten ihre Häuser vorsorglich verlassen müssen, teilt der Katastrophenschutz mit. Derzeit dürfen keine Schiffe fahren und auch das Schwimmen im Meer ist vorerst verboten, weil die starken Winde Wellen von bis zu fünf Metern Höhe verursachen könnten.

Bereits sind viele Stromleitungen von umfallenden Bäumen unterbrochen worden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich am Nachmittag bis Samstagmorgen nicht mehr nach draussen zu begeben.

Bild 1 / 6 Legende: Im Süden Thailands, in Pak Phanang, versuchen Menschen die Küste zu sichern. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Die Wellen an der Küste von Pak Phanang sind bereits vor der Ankunft von «Pabuk» hoch. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Fischer ziehen die Boote an Land. Ein Kollege ist ein den hohen Wellen bereits ums Leben gekommen, ein weiterer wird vermisst. Keystone Bild 4 / 6 Legende: In Pak Phanang ist der Meeresspiegel bereits angestiegen, die Stände sind überflutet. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Der starke Wind macht die Vorbereitungen noch schwieriger. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Viele Touristen haben den Ferienort bereits in den letzten Tagen verlassen. Keystone

Geflüchtete und gestrandete Touristen

In über einem Dutzend Provinzen werden sintflutartige Regenfälle und starke Winde erwartet. Am stärksten betroffen werden dabei die touristischen Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan im Süden Thailands. Alle Inseln im Golf von Thailand würden «vom Sturm betroffen sein, weil ‹Pabuk› so riesig ist», warnte der Direktor des Meteorologischen Dienstes Thailands.

Die thailändischen Behörden haben den Fährverkehr im Golf von Thailand eingestellt. Auch die drei Regionalflughäfen Surat Thani, Nakhon Si Thammarat und Koh Samui sind vorläufig bis Samstag geschlossen. Viele Urlauber müssen darum auf den Inseln bleiben, die jetzt völlig vom Festland isoliert sind.

Zuvor sind zehntausende Touristen seit Mittwoch aus dem Gebiet geflohen. Aber allein in Koh Phangan befänden sich noch 10’000 Touristen, sagte der Bezirksleiter der Insel. Er habe mit einigen gesprochen, aber sie hätten keine Angst und verstünden die Situation.

Auch auf der Insel Koh Tao haben sich Bewohner und Feriengäste auf den Sturm vorbereitet. «Das Wetter verschlechtert sich. Es gibt kein Benzin mehr und im Supermarkt gehen bereits einige Produkte aus», sagte ein spanischer Tauchlehrer.

Abschwächung erst über der Andamanensee

Nachdem «Pabuk» den Golf von Thailand erreicht hat, wird erwartet, dass sich der Sturm nach dem Durchzug über die Touristenresorts Krabi, Phuket und dem Similan Nationalpark über der westlich gelegenen Andamanensee abschwächt.

Gemäss den Prognosen wird «Pabuk» wohl nicht zu einem Taifun mit Winden von mindestens 118 km/h anwachsen. Aber er könnte Sturzfluten verursachen, verlautete vom Meteorologischen Dienst.

Trotzdem haben die Behörden gewarnt, «Pabuk» könnte ähnlich zerstörerisch werden wie der Tropensturm «Harriet», der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.