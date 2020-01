Das gab es in der 26-jährigen Geschichte der Screen Actors Guild Awards noch nie: Die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft, welche die Preise verleiht, ehrte mit der südkoreanischen Tragikomödie «Parasite» zum ersten Mal einen fremdsprachigen Film in der Kategorie «Bestes Schauspielensemble».

Keine Überraschungen bei den Filmschauspielern

Weniger überraschend waren die Gewinnerinnen und Gewinner bei den Hauptdarstellenden. Renée Zellweger («Judy») und Joaquin Phoenix («Joker») dürfen eine SAG-Trophäe neben ihre Golden Globes ins Regal stellen. Mit Laura Dern («Marriage Story») und Brad Pitt («Once Upon a Time… in Hollywood») wurden ebenfalls die Golden-Globe-Gewinner und grossen Oscar-Favoriten als beste Nebendarstellende ausgezeichnet.

Die Screen Actors Guild Awards werden nur an Schauspielerinnen und Schauspieler vergeben und gelten als wichtiger Gradmesser für die Oscars, welche in der Nacht auf den 10. Februar in Los Angeles verliehen werden.