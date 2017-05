Es hätte gut ins Bild von besorgten Bürgern gepasst: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel besucht Saudi-Arabien, verzichtet auf ein Kopftuch und wird nachträglich im TV verpixelt – der Sittenwächter wegen.

Das Bild machte in den Sozialen Netzwerken die Runde. Von einer Ungeheuerlichkeit war da die Rede – bestenfalls. Oftmals machten hingegen die scheinbar zum Reflex gewordenen Forderungen nach einer harten Reaktion des Westens die Runde.

Zu dumm nur, dass die ganze Sache so nicht stimmte. Denn nicht ein saudischer Staatssender hatte Merkel das Pixel-Styling verpasst sondern der Facebook-Auftritt eines Satireblogs. Die Seite «dkhlak.com» hatte das Foto am Mittwoch auf Facebook mit dem Vermerk «Just for fun» gepostet.

Das hat sich mittlerweile herum gesprochen. Und weil man nicht nur bei den Saudis gern lacht, doppelte das Netz in gewohnter Manier nach. Hier unser Favorit.