Michael Parks spielte in Filmen und TV-Serien wie « Kill Bill», «Django Unchained» und «Twin Peaks».

Kill Bill», «Django Unchained» und «Twin Peaks». Nach Angaben seiner Agentin starb er am Dienstag in Los Angeles, wie US-Filmportale nun berichten. Er wurde 77 Jahre alt.

Parks sei der beste Schauspieler gewesen, den er je gekannt habe, schrieb Regisseur und Drehbuchautor Kevin Smith auf Instagram. Er habe seine Filme «Tusk» (2014) und «Red State» (2011) eigens auf Parks in der Hauptrolle zugeschnitten.

Zuerst in Bibel-Film gespielt

Seinen ersten Filmauftritt hatte Parks 1966 in John Hustons Film «Die Bibel» als Adam. Er spielte in Fernsehserien wie «Then Came Bronson» und «Der Equalizer» mit.

In David Lynchs Kultserie «Twin Peaks» mimte er den Drogendealer Jean Renault. Die Regisseure Robert Rodriguez und Quentin Tarantino holten ihn für «From Dusk Till Dawn», «Kill Bill», «Grindhouse» und «Django Unchained» vor die Kamera. Zuletzt war er an der Seite von Mel Gibson im französischen Thriller «Blood Father» (2016) zu sehen.