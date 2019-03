Wieso heisst es Black Box, wenn die beiden Geräte orange-rot sind? Die Blackbox ist orange-rot, damit sie besser gefunden werden kann. «Black Box» bedeutet im Englischen ein geschlossenes System, auf das von aussen nicht eingewirkt werden kann. Das Innere liegt also im Dunkeln und ist von der Aussenwelt isoliert.

Wieso spricht man von einer Blackbox, wenn es doch zwei Geräte sind?

Die sogenannte Blackbox umfasst zwei Aufnahmegeräte, den Flugdatenschreiber (Flight data recorder, FDR) und den Stimmenrekorder (Cockpit Voice Rekorder, CVR). Sie zeichnen Tausende Parameter auf. Beide Geräte können in einem Flugzeug einzeln vorhanden oder auch in einer Einheit untergebracht sein.

Wie werden die Boxes ausgewertet? Die Daten werden in einem Flash-Speicher, also einer Art USB-Stick gespeichert. Die Auswertung der beiden Datenträger unterliegt einem international genau festgelegten Prozedere. Damit sollen Manipulationen an den sensiblen Daten möglichst ausgeschlossen und der Datenschutz für die Piloten garantiert werden. In der Zivilluftfahrt ist für die Auswertung grundsätzlich jenes Land federführend, in dem sich ein Unfall ereignet oder die Trümmer eines Flugzeugs liegen. Die dortige Behörde entscheidet auch darüber, welche Experten hinzugezogen werden.