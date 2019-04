Der heftige Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefällen hat in der Schweiz für Verkehrsprobleme gesorgt.

Mehrere Pässe wurden gesperrt, auf der Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel in Uri wurde der Verkehr gestoppt.

Auch Zugsverbindungen waren betroffen.

Am frühen Morgen war das Erwachen kalt und weiss. An zahlreichen höher gelegenen Orten lag schon seit Mittwochabend Schnee. Heute kam noch mehr hinzu.

Mit bis zu 1 oder gar 1.5 Metern Neuschnee sei laut SRF Meteo am Alpensüdhang zu rechnen, speziell im Nordtessin und Misox. In den übrigen Alpen werden 30 bis 70 cm Schnee gerechnet, wie SRF Meteo schreibt.

Bilder von SRF-Usern zeigen, wie sich der Schnee über die frühlingshafte Landschaft legte – auch im Flachland.

Bild 1 / 8 Legende: Schnee im Frühling, In der Region Schüpfen (BE) hat es bereits am Vorabend 3-4 cm Schnee gegeben. Martina Brugger Bild 2 / 8 Legende: Auch in Bretzwil im Oberbaselbiet fiel schon am Mittwoch Schnee. Franz Schweizer Bild 3 / 8 Legende: In St- Ursanne, Col de la Croix, legte sich der Schnee ebenfalls auf die Frühlingsboten. Elisabeth Kaufmann Bild 4 / 8 Legende: In Muttenz (BL) mischt sich schneeflockenweiss mit blütenweiss. Peter Wehrli Bild 5 / 8 Legende: In Altdorf (UR) sieht es aus wie im tiefsten Winter! Daniel Berner Bild 6 / 8 Legende: Im Muothatal (SZ) misst man den Neuschnee: Sinds schon fast 14 Zentimeter? Franz Marty Bild 7 / 8 Legende: Kühles Erwachen: Morgenstimmung in Beckenried (NW). Cyrill Cadruvi Bild 8 / 8 Legende: Uetikon am See Blick aus dem Fenster in Uetikon am See (ZH). Georg Gmür

Schneefall führt zu Verkehrsbehinderungen

Wegen des massiven Schneefalls sowie den Schneeräumungsarbeiten musste auf der A2 vor dem Gotthardtunnel der Verkehr kurzzeitig angehalten werden. Dies führte zu Stau.

Auch im Süden gab es Richtung Gotthard Behinderungen, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse meldete. Für Lastwagen war die A2 zwischen dem Warteraum Giornico (TI) und dem Gotthardtunnel Richtung Norden und zwischen der Raststätte Ripshausen bei Erstfeld (UR) und dem Tunnel Richtung Süden gesperrt.

Die Autobahn A13 war am Morgen zwischen Thusis-Süd und der Verzweigung Bellinzona-Nord zeitweise in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt. SRF-Reporter Marcel Anderwert war mit den Schneeräumern am San Bernardino unterwegs.

Für Lastwagen war die Autobahn A2 zwischen dem Warteraum Giornico TI und dem Gotthardtunnel Richtung Norden und zwischen der Raststätte Ripshausen bei Erstfeld UR und dem Tunnel Richtung Süden gesperrt. Und kurz vor 8 Uhr musste weiter unten auch der Seelisbergtunnel in Richtung Gotthard gesperrt werden.

Was die Kantonsstrassen betrifft, so waren der Nufenen- und der Gotthardpass zeitweise gesperrt. Einige Fahrzeuge blieben auf den Urner Strassen zudem im tiefen Schnee oder wegen mangelnder Winterausrüstung stecken und mussten abgeschleppt werden. Am frühen Morgen war auch die Axenstrasse kurzzeitig wegen des Schnees gesperrt.

Engadin vom Norden her nicht erreichbar

In Graubünden wurde die Julierpassstrasse im Norden ab Bivio gesperrt, im Süden ab Silvaplana. Das Engadin war auf der Strasse von Norden her nicht mehr erreichbar. Auch der Malojapass ist aus Sicherheitsgründen zu, ebenso der Lukmanierpass. Am Berninapass wurde für Fahrzeuge ein Schneeketten-Obligatorium angeordnet. Die gleiche Anordnung wurde für die Strasse von Chur auf die Lenzerheide getroffen. Nicht betroffen vom Obligatorium sind Fahrzeuge mit Vierrad-Antrieb.

Umweg über Zürich

Betroffen ist auch der Bahnverkehr: Der Bahnbetrieb wurde auf der Strecke über den Oberalppass zwischen Tschamut (GR) und Andermatt (UR) eingestellt. Auf dem Abschnitt fährt die Matterhorn Gotthard Bahn. Passagiere des Glacier Express zwischen Chur und Zermatt mussten einen Umweg über Zürich in Kauf nehmen.

Die SBB konnten wegen des starken Schneefalls auf der Strecke Brig-Domodossola (I) nur eingeschränkt fahren, wie sie mitteilten. Statt der durchgehenden Schnellzüge verkehrten Shuttlezüge zwischen den beiden Orten.

Grosse Lawinengefahr

In den Bergen stieg die Lawinengefahr beträchtlich. Vor allem im Süden fiel viel Neuschnee. Am stärksten schneite es am Alpenhauptkamm vom Simplon bis ins Gotthardgebiet und im westlichen Tessin, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mitteilte. Dort fiel etwa ein Meter Schnee. Das SLF warnte vor spontanen Lawinen, möglicherweise auch sehr grossen.