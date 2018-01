Schweizer Firmen mischen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzen mit. Das Potenzial ist gross, doch die Branche darf sich nicht ausruhen.

Was ist dran am Hype um künstliche Intelligenz? 4:15 min, aus 10vor10 vom 8.1.2018

Wenn Programme sich selbstständig optimieren – dann ist das künstliche Intelligenz (KI). Smarte, selbstlernende Sprachassistenten wie Siri oder Alexa basieren auf künstlicher Intelligenz. Autonomes Fahren ebenso, das System interpretiert Verkehrssituationen selbstständig.

Auch die rasant fortschreitende Gesichtserkennung ist künstlich intelligent. Ein Programm wird trainiert, nimmt gewisse Merkmale wahr und optimiert sich dabei selbst. Viele Programme sind noch Spielereien, rund um das Thema herrscht viel Hype. Doch es gibt praxisnahe Anwendungen – auch solche «Made in Switzerland».

Programm erkennt Tumore

In der Medizin hat künstliche Intelligenz grosses Potential. So forscht etwa die Radiologie-Abteilung des Universitätsspitals Basel an KI-Anwendungen. Ein Programm lernt, wie ein Tumor aussieht und lokalisiert verdächtige Stellen innert Sekunden. Forschungsleiter Bram Stieltjes erklärt gegenüber SRF: «Weil wir eine grosse Datenbank haben, weiss das Programm, wie verschiedene Tumore aussehen. In einem nächsten Schritt zeigt das Programm, wo ein Tumor ist und wo andere Ableger sind.»

« Das Programm zeigt, wo ein Tumor ist und wo Ableger sind. » Bram Stieltjes

Forschungsleiter Radiologie Unispital Basel

Ein Radiologe braucht für eine vergleichbare Analyse bis zu einer Stunde. Die künstliche Intelligenz erledigt sie in wenigen Minuten – zurzeit noch im Testbetrieb. Die zuständigen Algorithmen hat das ETH-Spin-off «4Quant» programmiert. Die Absicht sei nicht, den Arzt überflüssig zu machen. «Das Ziel ist, dass die Algorithmen bei gewissen Erkrankungen genauer sein können als ein Arzt. Dadurch wird ein Arzt noch besser, das Programm ergänzt ihn», sagt 4Quant-Gründer Kevin Mader.

Superhirne für Grosskonzerne

Auf der Spur der menschlichen Intelligenz ist auch die Firma «Starmind». Die Programmierer aus Küsnacht bauen interne Suchmaschinen für Grosskonzerne. Eine Software, die Daten sammelt und ein eigenes Netzwerk aufbaut.

«Das Programm lernt durch Interaktion. Es nimmt wahr, wer welche Fragen stellt, wer welche Fragen löst, wer wie surft. Das Programm lernt von den Interaktionen der Nutzer und entwickelt sich so jeden Tag weiter», sagt Starmind-Gründer und KI-Pionier Pascal Kaufmann. Stellt jemand eine Frage, identifizieren die selbstlernenden Algorithmen im Hintergrund eine Reihe von Experten zu dem Thema.

KI-Hype - wie weiter?

Künstliche Intelligenz ist ein Trend-Thema. Tech-Giganten wie Facebook oder Google – aber auch chinesische Internetkonzerne wie Alibaba oder Tencent bauen ihre KI-Abteilungen aus. Wichtig sei nun, nächste Schritte zu gehen, um über den Hype hinaus zu kommen, sagen die Schweizer KI-Forscher. «Wir brauchen Daten in grossen Mengen und in grosser Qualität. Deshalb ist es essentiell, dass eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Spitälern stattfindet», sagt Bram Stieltjes, Forschungsleiter des Universitätsspital Basel.

« Wir brauchen Daten in grossen Mengen und in grosser Qualität. » Bram Stieltjes

Forschungsleiter Radiologie Unispital Basel

Und Software-Entwickler Pascal Kaufmann ist überzeugt, dass Programme in Zukunft noch viel intelligenter werden: «Es ist wichtig, dass wir auf die Prinzipien des Hirns fokussieren. Ich glaube, es gibt zwei, drei einfache Regeln, vielleicht einen sogenannten Braincode, der geknackt werden muss.» Und wenn man den verstehe, komme man einer tatsächlichen Intelligenz viel näher.