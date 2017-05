18 Länder – darunter auch die Schweiz – kämpfen am Donnerstag in Kiew um den Final-Einzug.

«Apollo» - der offizielle Video-Clip von Timebelle Serbien - Tijana Bogicevic mit «In Too Deep» Österreich - Nathan Trent mit «Running On Air» Mazedonien - Jana Burceska mit «Dance Alone» Malta - Claudia Faniello mit «Breathlessly» Rumänien - Ilinca ft. Alex Florea mit «Yodel It!» Niederlande - OGNE mit «Lights and Shadows» Ungarn - Joci Papai mit «Origo» Dänemark - Anja mit «Where I Am» Irland - Brendan Murray mit «Dying To Try» San Marino - Valentina Monetta und Jimmie Wilson mit «Spirit O... Kroatien - Jaques Houdek mit «My Friend» Norwegen- JOWST mit «Grab The Moment» Weissrussland - Naviband mit «Story Of My Life» Bulgarien - Kristian Kostov mit «Beautiful Mess» Litauen - Fusedmarc mit «Rain Of Revolution» Estland - Koit Toome & Laura mit «Verona» Israel - IMRI mit «I Feel Alive» «Apollo» - der offizielle Video-Clip von Timebelle 2:59 min, vom 14.3.2017

Die Schweizer Vertreter Timebelle treten im 2. Halbfinale gegen 17 Konkurrentinnen und Konkurrenten an. In den letzten zehn Jahren kamen nur zwei Schweizer Kandidaten in den Final: 2011 Anna Rossinelli und 2014 Sebalter. Die Wettbüros sehen Timebelle im Moment nicht unter den besten zehn des zweiten Halbfinals – und nur die kommen weiter in den Final vom Samstag.

Punktet die Schweiz in Rumänien?

Timebelle in Kiew: Die Schweizer Band hofft auf das ESC-Finale

Allerdings hat die Schweiz Verbündete, zum Beispiel Rumänien. Weil zwei der drei Mitglieder von Timebelle – Sängerin Miruna Manescu und Pianist Emanuel Daniel Andriescu – Rumänen sind, dürfte es das eine oder andere Patrioten-Pünktchen regnen.

Traditionell sind auch die deutschsprachigen Nachbarländer der Schweiz wohlgesonnen, und beide dürfen mit abstimmen: Österreich, weil es im selben Halbfinal antritt wie die Schweiz und Deutschland, weil es ausgelost wurde. Und unseren Nachbarn gefällt «Apollo», wie man in Fanforen liest. Momentan ist man allerdings in Sorge um Sängerin Miruna: Sie wurde in den letzten Tagen krank. Weil sie ihre Stimme schonen muss, verzichtete sie sogar auf den Empfang beim Schweizer Botschafter.

Zehn Beiträge kommen weiter in den grossen Final vom Samstag. Am Dienstag haben sich im ersten Halbfinal bereits zehn Länder qualifiziert. Insgesamt kommen 26 Länder in den Final des «Eurovision Song Contest» 2017. Die grossen Geldgeber des Songwettbewerbs Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien treten automatisch im Final an.