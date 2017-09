Die Attacke Christian Constantins auf Rolf Fringer geschah nicht in der Hitze des Gefechts, sondern schon fast vorsätzlich. Das ist eine ganz neue Dimension. Was Fringer über Constantin vor ein paar Tagen gesagt hat, war an sich nichts anderes als das, was auch andere Experten oder Fans über Constantin sagen – auch wenn Fringer sich sehr pointiert geäussert hat. Ausserdem nannte Fringer Constantin einen «Narzissten, der alles kaputtmacht». Diese persönliche Äusserung Fringers war vielleicht nicht Ok. Allerdings kann es nicht sein, dass sich Constantin dagegen mit Schlägen und Tritten gegen Fringer wehrt.



Constantin muss nun damit rechnen, dass er für eine gewisse Zeit von allen Tätigkeiten, die mit Fussball zu tun haben, ausgeschlossen wird. Vor allem dürfte Constantin in diesem Fall nicht mehr ins Fussballstadion – alles andere rund um den FC Sion kann er ja aus dem Hintergrund regeln. Angesichts des riesigen Interesses an dem Vorfall steht nun auch die Fussballliga unter Druck, sie wird mit Härte vorgehen müssen und wird kein «komisches» oder mildes Urteil fällen können.