«Irma» hat mindesten sechs Todesopfer gefordert und 95 Prozent der Gebäude auf Barbuda zerstört.

Der extrem gefährliche Hurrikan «Irma» hat in der Karibik mindestens sechs Menschenleben gefordert und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin hinterliess der Wirbelsturm schwere Schäden.

Das gesamte Ausmass ist noch unklar.

Die Schadensbilanz werde «hart und grausam» sein, sagte französische Staatspräsident Emmanuel Macron. «Die Schäden auf den beiden Inseln sind beträchtlich.» Nun gehe es darum, Verletzte zu versorgen und den Menschen Unterkunft und Verpflegung zu geben. Macron mahnte «nationale Solidarität» an und kündigte finanzielle Mittel sowie einen Wiederaufbau-Plan an.

Bis zu 37 Millionen Betroffene

Nach Schätzungen der UNO könnten in den nächsten Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen betroffen sein. «Es ist eine grosse Katastrophe. 95 Prozent der Insel sind zerstört», sagte der Präsident des Territorialrats von Saint-Martin, Daniel Gibbs, in Radiosender RCI. «Ich stehe unter Schock.»

Auch auf der Karibikinsel Barbuda richtete «Irma» schwere Schäden an. «Mindestens 95 Prozent der Gebäude wurden beschädigt. Teilweise wurden Dächer abgedeckt, teilweise wurden die Gebäude total zerstört», sagte Premierminister Gaston Browne in einem Interview des Radiosenders ABS. «Es ist herzzerreissend. Die ganze Insel steht unter Wasser. Im Moment ist Barbuda kaum bewohnbar.»

Antigua und Puerto Rico kommen glimpflich davon

Die benachbarte Schwesterinsel Antigua ist hingegen recht glimpflich davongekommen. Dort wurden nur leichte Schäden registriert. «Die Infrastruktur hat standgehalten und wir können wieder zur Normalität zurückkehren», sagte Wirtschaftsminister Asot Michael.

Am Mittwochabend (Ortszeit) zog «Irma» dann nördlich am US-Aussengebiet Puerto Rico vorbei. Später sollte er die Dominikanischen Republik passieren und dann die Bahamas ansteuern.

In Puerto Rico suchten 2800 Menschen Schutz in Notunterkünften, wie Gouverneur Ricardo Rosselló. Es fiel starker Regen und Bäume knickten um. Fast eine Million Menschen waren ohne Strom und 30'000 ohne Wasser. Die Regierung der Bahamas ordnete die Evakuierung mehrerer Inseln im Süden der Inselkette an.

Es folgen «José» und «Katia»

Mit «Irma» ist die Gefahr aber nicht vorbei: Dahinter zieht Hurrikan «José» auf die Kleinen Antillen zu. Hurrikan «Katia» im Golf von Mexiko erreichte am Mittwoch Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Die mexikanische Regierung gab eine Warnung heraus.