Stromausfall Zürichseeregion: Baum stürzte gleich auf zwei Leitungen

Nun ist klar, was den grossflächigen Stromausfall in der Region Zürichsee verursacht: Ein Baum stürzte dummerweise gleich auf zwei Hochspannungsleitungen der Axpo, so dass das Unterwerk Stäfa vom Strom abgeschnitten wurde.

Deshalb haben mehrere tausend Haushalte seit halb zwölf Uhr keinen Strom mehr. Axpo-Fachleute sind gegenwärtig daran, den Schaden zu beheben. Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar.