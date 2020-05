Inhalt

Tag gegen Homophobie - Prominente Persönlichkeiten sprechen über ihr Coming-Out

Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Er erinnert an den Tag, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hat. Das ist 30 Jahre her.