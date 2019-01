In Deutschland hat der Wetterdienst für den Süden des Bundeslandes Bayern erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Zusätzlich könne bis zu einem Meter Schnee fallen. Es sei ratsam, zu Hause zu bleiben.

Im österreichischen Lech sind drei Skifahrer aus Süddeutschland abseits der Pisten unter einer Lawine ums Leben gekommen.

Für die südlichen Regionen Bayerns gilt die höchste Unwetterwarnstufe. Strassen und Schienen könnten unpassierbar werden. Bayern schickt 500 weitere Polizisten in die Katastrophenregionen.

Bayerischer Ministerpräsident in Sorge

«Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bad Tölz. Dort verschaffte er sich am Samstag einen Überblick über die Situation.

Insgesamt kämpfen laut Söder 5000 Einsatzkräfte gegen die Schneemassen. Sie seien vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. «Die grösste Herausforderung der nächsten Tage wird die Dächerlast sein», betonte der Ministerpräsident.

Wintersportort abgeschnitten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach einem Lawinenabgang sitzen rund 2000 Einwohner und Touristen im bayerischen Wintersportort Balderschwang fest. «Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht», sagte ein Polizeisprecher. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus zum beliebten Tourismusziel im Allgäu blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte gab es nicht.

Schnee nicht in Bäche kippen

Auch in Österreich nutzten Soldaten, Feuerwehr und Anwohner die längere Schneefallpause vom Samstag zum Schnee räumen. Hunderte von Soldaten schaufelten viele Hausdächer von der schweren Schneelast frei.

Helikopter flogen zahlreiche Einsätze, um mit dem Wind ihrer Rotoren den Schnee von den Bäumen zu blasen.

Die Behörden warnten die Bürger davor, geräumten Schnee einfach in Bäche oder an die Ufer zu kippen. Es drohten lokale Überschwemmungen, wenn sich Bäche dadurch stauten.

Höchste Lawinengefahr in Tirol

In Teilen Österreichs gilt wegen der neuen Schneefälle wieder die höchste Lawinenwarnstufe. So für den Montag im Westen Tirol Warnstufe 5, wie die Behörden mitteilten. Zum Wochenstart wird in vielen Hochlagen erneut mit mindestens einem Meter Neuschnee gerechnet.

Abseits der Skipiste verschüttet

In Lech am Arlberg starben wohl vier Skifahrer in einer Lawine. Die vier befreundeten Männer waren am Samstag laut der Polizei auf einer gesperrten Skiroute unterwegs und lösten eine Lawine aus. Drei Skifahrer starben.

Die Suche nach dem vierten Verschütteten musste am Samstagabend wegen grosser Lawinengefahr abgebrochen werden. Der Mann galt am Sonntag noch als vermisst.