Feiert am 30.12. seinen Geburtstag: Thomas D

Thomas Dürr arbeitet als Hausmeister und Friseur, bevor er als Thomas D ein Millionenpublikum mit seiner Musik begeistern kann.

Die Band «Die Fantastischen Vier» wird 1989 in Stuttgart gegründet. Bei einem USA-Kurztrip stellen die Musiker fest, dass Rap aus Deutschland nur auf Deutsch funktionieren kann. So kreieren die vier Schwaben ihre eigene Mixtur aus Rap- und Pop-Elementen. Mit Erfolg: Bereits der dritte Anlauf – die Single «Die da!?!» – schafft es in die Top Ten der Single-Charts.

Mit seiner Band «Die Fantastischen Vier» und als Solo-Künstler gewinnt Thomas D diverse Preise wie die MTV Europe Music Awards oder den Echo.