Früher war er Kriegsfotograf. Seinen Durchbruch schaffte der Schweizer mit Bildern von Mandela, Clinton und Trump. Heute drängt sich die halbe Hollywood-Elite vor seine Linse.

Schon immer ist der Schweizer Tomo Muscionico von der Fotografie und ihren Möglichkeiten fasziniert. In den 1980er-Jahren studiert er an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Nach seinem Abschluss wandert Muscionico 1989 nach New York aus. Dort startet seine Karriere. Er realisiert diverse Fotoreportagen aus Kriegsgebieten für amerikanische Prestigeblätter.

Clinton, Mandela und Trump

Anfang der 1990er-Jahre der Durchbruch. Der Fotograf begleitet Bill Clinton ein halbes Jahr lang während seiner Kampagne zu den Präsidentschaftswahlen. Ein weiterer Meilenstein folgt 1994, als er während den südafrikanischen Präsidentschaftswahlen drei Monate lang mit Nelson Mandela mitreist und diese Zeit für das «Time Magazine» dokumentiert. Sein bekanntestes Bild: eine Aufnahme aus dem Sommer 1999, die Donald Trump in seiner Limousine zeigt.

Seit 2012 lebt er in Los Angeles. In einer Privatwohnung inklusive Fotostudio. Die Anfrage von Donald Trump, dessen Kampagne zu dokumentieren lehnt der 48-Jährige ab. Lieber arbeitet er mittlerweile an Hollywood-Veranstaltungen. Die grossen Stars der Traumfabrik sind heute seine Lieblings-Sujets.