Ein schwerer Sturm hat im US-Bundesstaat Louisiana die Südküste der USA erreicht. Der Tropensturm «Barry» traf am Samstagnachmittag (Ortszeit) nahe der Stadt Intracoastal City westlich von New Orleans auf Land, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami, Florida, mitteilte.

Mit Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometern pro Stunde hat sich «Barry» wieder zu einem Tropensturm abgeschwächt. Zuvor hatte er kurzzeitig die Stärke eines Hurrikans der untersten Kategorie eins erreicht.

Immense Wassermassen

Trotzdem warnen Meteorologen, dass sich die Auswirkungen erst mit Verzögerung bemerkbar machen können. Nicht die Windstärke, sondern die Wassermassen, die der Sturm an Land trage, seien das Gefährliche an «Barry». In den kommenden Tagen werden in der Region grosse Regenmengen und Sturmfluten erwartet.

Gemäss Wetterprognosen werden 5 bis 10 Zentimetern Regen in New Orleans und 15 bis 25 Zentimeter im etwas nördlicher gelegenen Baton Rouge erwartet. Aber in beiden Städten könnte laut Meteorologen die Regenmenge 25 bis 50 Zentimeter erreichen.

Legende: Riesige Wassermassen bedrohen das Städtchen Mandeville in Lousiana. Reuters

Ken Graham, Leiter des Nationalen Hurrikan-Zentrums, sagte, «Barry» habe sich sehr langsam über das Meer bewegt und dabei viel Wasserdampf aufgenommen.

Nach andauerndem Regen war es in Teilen der Stadt in den vergangenen Tagen zu Überschwemmungen gekommen. Für mehrere gefährdete Bereiche der Stadt wurden Zwangsevakuierungen angeordnet worden. Der Flughafen in New Orleans hat wegen des Sturms alle Flüge gestrichen.

Region ist gewappnet

Küstenwache, Feuerwehren und andere Rettungsdienste hatten sich frühzeitig für die Ankunft des Sturms bereit gemacht. Die Nationalgarde von Louisiana aktivierte auf Anweisung von Gouverneur John Bel Edwards rund 3000 Reservisten, die sich mit Helikoptern sowie Booten und anderen Wasserfahrzeugen an verschiedenen Punkten positioniert haben.

Legende: Neben den Menschen sind vielerorts auch Tiere betroffen. Keystone

Wegen «Barry» haben Energiekonzerne ihre Erdöl- und Gasproduktion im Golf von Mexiko deutlich zurückgefahren. Die zuständige Behörde teilte mit, dass knapp 70 Prozent (rund 1.3 Millionen Barrel) am Tag weniger Öl produziert würden. Die Erdgasförderung sei um 56 Prozent reduziert worden sei. Die Ölproduzenten hätten 283 Plattformen geschlossen.

2005 war New Orleans vom Hurrikan «Katrina» schwer zerstört worden und hatte Hunderte Tote zu beklagen.