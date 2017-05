Der tödlich verunglückte Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck ist in einer Feuerbestattung in Nepal beerdigt worden.

Zeremonie für Steck in Nepal (unkommentiert) 0:30 min, vom 4.5.2017

Der Leichnam des verunglückten Bergsteigers wurde in einem buddhistischen Kloster in der Nähe des Mount Everest verbrannt. An der Zeremonie nahmen Stecks Ehefrau und enge Angehörige teil.

Abschiedsfeier auch in der Schweiz

Die Familie von Steck war nach dem Unfall nach Nepal gereist, um bei seiner Beerdigung dabei zu sein. «Er liebte das Land und hatte viele Freunde dort», kommentierte Stecks Sprecher die Beisetzung am Fusse des Himalaya-Gebirges.

Für die Freunde und Fans soll es zu einem späteren Zeitpunkt eine Abschiedsfeier in der Schweiz geben. Dies sei der Wunsch der Familie, sagte der Sprecher. Angaben zum Ort und Zeitpunkt dieser Feier konnte er bisher nicht machen.

Tödlicher Unfall am Sonntag

Am Sonntag war der 40-jährige Steck bei den Vorbereitungen für eine neue Expedition abgestürzt, bei der er den höchsten Berg der Welt über eine selten benutzte Route besteigen wollte.