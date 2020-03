In der Nacht auf Sonntag beginnt in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit.

Die Uhren werden um 2 Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt auf 3 Uhr.

Die Sommerzeit dauert in diesem Jahr bis am 25. Oktober.

Seit 1996 stellen die Menschen in allen Ländern der Europäischen Union (EU) die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

Bundesrat und Parlament haben sich bei der Einführung der mitteleuropäischen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und bei der Einführung der Zeitumstellung 1980 vor allem aus wirtschaftlichen Gründen für eine Zeitregelung entschieden, die mit derjenigen der Nachbarstaaten übereinstimmt.

Umstellung weiterhin strittig

Der Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit ist hierzulande und in der EU schon lange umstritten. Im März 2019 hatte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 plädiert.

In einer EU-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Für die tatsächliche Abschaffung müsste allerdings noch ein Kompromiss mit den Mitgliedstaaten erzielt werden.