Unbekannte haben das Gipfelkreuz auf der Dent d'Hérens in Zermatt VS abgesägt und zu Boden geworfen. Das Kreuz aus Metall wurde am letzten Mittwoch am Fusse der nördlichen Bergwand gefunden.

Die lokalen Behörden reagieren besorgt: «Es ist eine Tradition, dass auf allen Berggipfeln ein Kreuz steht», sagte Zermatts Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser. Sie habe kein Verständnis für diesen Vandalenakt. Der Walliser Bote berichtete über den Vorfall.

Gipfelkreuz zum Jubiläum

Das Kreuz war 2013 auf privater Initiative von Bergführern zum 150-jährigen Jubiläum der Erstbesteigung des Nachbargipfels vom Matterhorn errichtet. Die Bergführer hatten dazu die Genehmigung von Zermatt und zwei italienischen Gemeinden erhalten.

Gemeindepräsidentin Biner-Hauser ist der Meinung, dass das Kreuz nun repariert und möglichst rasch wieder auf dem Gipfel installiert werden muss. Bei der Walliser Kantonspolizei ist noch keine Anzeige eingegangen.