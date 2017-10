Der rätselhafte Tod der Journalistin Kim Wall sorgt seit zwei Monaten für Schlagzeilen: Die schwedische Journalistin fuhr mit dem dänischen Forscher Peter Madsen im August auf dessen U-Boot aufs Meer – für ein Interview. Doch sie kehrte von der Ausfahrt nicht lebend zurück. Madsen wurde unter Mordverdacht festgenommen, beteuert aber bis heute, nichts mit ihrem Tod zu tun zu haben.



Madsen sagt, Wall sei auf dem U-Boot eine schwere Luke auf den Kopf gefallen und dabei umgekommen, worauf er sie in Panik über Bord geworfen habe. Doch die Beweise sprechen eine andere Sprache: Kim Walls Körper tauchte zerstückelt auf, zuerst nur ihr Rumpf ohne Kopf, Arme und Beine. Inzwischen haben Taucher auch den Kopf und die Beine entdeckt. Die Leichenteile wurden in Plastiksäcken auf dem Meeresgrund gefunden. Verletzungen wies der Kopf keine auf.



Inzwischen wurde zudem bekannt, dass die DNA des Mordverdächtigen mit Spuren von ungelösten Mordfällen in Schweden abgeglichen werden sollen. Es gebe einzelne Fälle mit einem ähnlichen Täterprofil, hiess es von der Polizei in der südschwedischen Region Skåne. Auch in den fraglichen Fällen seien weiblichen Opfern Gliedmassen abgetrennt worden. Der U-Boot-Bauer soll sich in den vergangenen Jahren unter anderem in der Region aufgehalten haben.