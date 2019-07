In mehreren südasiatischen Ländern hat starker Monsunregen zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt.

Bei Unwettern in Nepal sind nach Angaben der Behörden seit Donnerstag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen würden noch vermisst.

Auch im Nordosten Indiens stehen hunderte Dörfer unter Wasser.

Der tagelange Regen hatte vor allem die nepalesische Hauptstadt Kathmandu und den Osten des Landes getroffen, wo viele Flüsse über die Ufer traten. Durch Erdrutsche wurden mindestens zehn Autobahnen blockiert.

Im Nachbarstaat Indien richtete der Monsun schwere Schäden an. In den nordostindischen Bundesstaaten Assam und Arunachal Pradesh starben elf Menschen, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Rund 870'000 Menschen seien von den Überflutungen betroffen, wie ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes am Samstag sagte.

Zahlreiche Menschen hätten vor den Wassermassen fliehen müssen, andere sässen in ihren Häusern und Wohnungen fest. Rund 8000 Betroffene hätten in staatlichen Notunterkünften Zuflucht gesucht. Auch die Ernten auf den Feldern hätten Schaden genommen.

Monsun: Überlebenswichtige Gefahr Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Monsunzeit in Südasien dauert gewöhnlich von Juni bis September.

Die Regenfälle sind für die Landwirtschaft lebenswichtig.

Allerdings richten sie auch immer wieder grossen Schaden an. Jedes Jahr kommen hunderte Menschen ums Leben.

Über 1500 Dörfer betroffen

Rettungsteams bemühten sich darum, Menschen aus mehr als 1500 überfluteten Dörfern zu bergen. Staatliche Stellen versorgten die Flutopfer mit Nahrung und Medikamenten.

Der Wasserstand des Flusses Brahmaputra und seiner Nebenflüsse sei in den vergangenen Tagen ständig gestiegen und habe umliegende Gebiete überflutet, hiess es weiter. Betroffen war auch der Kaziranga-Nationalpark, in dem die grösste Gruppe von Panzernashörnern weltweit zu Hause ist.

Legende: Auch seltene Tiere sind von den immensen Wassermassen betroffen. Keystone

16 Tote in Bangladesch

In Bangladesch kamen mindestens 16 Menschen ums Leben, wie die Behörden mitteilten. 13 wurden bei heftigen Gewittern von Blitzen erschlagen. Drei weitere starben als Folge von Überschwemmungen und Erdrutschen.

Etliche Menschen suchten auch in Bangladesch Schutz in Notunterkünften. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Im Norden des Landes waren mehrere Tausend Menschen durch die Wassermassen von der Umwelt abgeschnitten.