Die Mitglieder des Bundesrats verbringen ihre Sommerferien grösstenteils in der Schweiz. Allerdings fällt die Zeit für die meisten Magistratinnen und Magistraten nicht ganz arbeitsfrei aus.

Viola Amherd hat vor allem Wanderungen und Velotouren geplant.

hat vor allem Wanderungen und Velotouren geplant. Ebenfalls aufs Velo schwingen will sich Ueli Maurer . Gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS sagte Maurer anlässlich der Bundesratsreise am Donnerstag, dass er zehn Tage im Jura auf dem Velo verbringen will.

. Gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS sagte Maurer anlässlich der Bundesratsreise am Donnerstag, dass er zehn Tage im Jura auf dem Velo verbringen will. Alain Berset will die Zeit mit seiner Familie in der Schweiz verbringen.

will die Zeit mit seiner Familie in der Schweiz verbringen. Auch Uvek-Vorsteherin Simonetta Sommaruga will wandern gehen und einen Teil ihrer Ferien in Graubünden und in der Genferseeregion verbringen. Zudem wolle sie ein Konzert besuchen, sagte sie. Sie freue sich, wieder Live-Musik zu hören. Die Pianistin hat auch vor, selber in die Tasten zu greifen und mit anderen zu musizieren. Allerdings unterbricht sie ihre Ferien für die Arbeit. Vom 5. bis 9. Juli ist Sommaruga auf Arbeitsbesuch im Senegal und in Ghana. Zudem werde sie mit den Leserinnen und Lesern eines Schweizer Magazins entlang des Thunersees und der St. Beatus-Höhlen wandern, sagte sie.

will wandern gehen und einen Teil ihrer Ferien in Graubünden und in der Genferseeregion verbringen. Zudem wolle sie ein Konzert besuchen, sagte sie. Sie freue sich, wieder Live-Musik zu hören. Die Pianistin hat auch vor, selber in die Tasten zu greifen und mit anderen zu musizieren. Allerdings unterbricht sie ihre Ferien für die Arbeit. Vom 5. bis 9. Juli ist Sommaruga auf Arbeitsbesuch im Senegal und in Ghana. Zudem werde sie mit den Leserinnen und Lesern eines Schweizer Magazins entlang des Thunersees und der St. Beatus-Höhlen wandern, sagte sie. Auch Aussenminister Ignazio Cassis wird seine Sommerferien mit Arbeitsreisen unterbrechen. Vom 4. bis 8. Juli will er die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen besuchen und Gespräche mit seinen Amtskollegen führen. Zudem ist er vom 22. bis 25. Juli zu offiziellem Besuch in Madrid beim spanischen Aussenminister. Ansonsten hat er geplant, die Ferien im Tessin zu verbringen.

wird seine Sommerferien mit Arbeitsreisen unterbrechen. Vom 4. bis 8. Juli will er die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen besuchen und Gespräche mit seinen Amtskollegen führen. Zudem ist er vom 22. bis 25. Juli zu offiziellem Besuch in Madrid beim spanischen Aussenminister. Ansonsten hat er geplant, die Ferien im Tessin zu verbringen. Justizministerin Karin Keller-Sutter werde die Wochen ohne Bundesratssitzung zum Teil in der Schweiz und zum Teil im Ausland verbringen, hiess es bei ihrem Departement lediglich. Aber auch sie werde aktuelle Geschäfte «selbstverständlich bearbeiten».

werde die Wochen ohne Bundesratssitzung zum Teil in der Schweiz und zum Teil im Ausland verbringen, hiess es bei ihrem Departement lediglich. Aber auch sie werde aktuelle Geschäfte «selbstverständlich bearbeiten». Bundespräsident Guy Parmelin bleibe in den Ferien in der Schweiz, teilte sein Departement auf Anfrage mit.

Legende: Bundesrat Alain Berset und sein Frau Muriel Zeender auf dem Weg mit dem Sessellift auf die Riggisalp im Jahre 2018. Keystone

Offizielle Termine am 1. August

Offizielle Termine gibt es zudem für einige der Regierungsmitglieder am 1. August. Berset spricht in Greyerz (FR) und Sommaruga nimmt anlässlich des 50-Jahre Jubiläums des Frauenstimmrechts an den Feierlichkeiten auf dem Rütli - dem «Rütli der Frauen» - teil. Das Programm von Cassis ist noch in Vorbereitung, und Keller-Sutter wird in der Innerschweiz auf einem Bauernhof brunchen.

Bundespräsident Parmelin wird am 31. Juli an den Bundesfeiern in Herzogenbuchsee BE und in Villars-sur-Ollon in seinem Heimatkanton Waadt teilnehmen. Am 1. August wird er zuerst im Kanton Freiburg auf einem Bauernhof brunchen, den Abend verbringt er dann in Lausanne, wie sein Departement mitteilte.

Der Alltag holt die Regierungsmitglieder spätestens am 11. August ein, an diesem Datum ist die erste Bundesratssitzung nach den Ferien vorgesehen. Die letzte war am vergangenen Mittwoch (30. Juni).

Wie sieht es bei Ihnen aus? Planen Sie Ihre Ferien im Ausland? Ja, ich reise ins Ausland. Ja, ich reise ins Ausland. % Nein, ich bleibe in der Schweiz. Nein, ich bleibe in der Schweiz. % Ich bin unschlüssig. Ich bin unschlüssig. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Wie werden Sie ihre Sommerferien verbringen? Wohin verreisen Sie und haben Sie bereits gebucht, oder entscheiden Sie spontan? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.