Bei Philippsburg in Baden-Württemberg sind ein Kleinflugzeug und ein Helikopter zusammengestossen.

Vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet.

Die Gründe für den Zusammenstoss sind völlig unklar.

Beim Helikopter handle sich um eine Maschine der Deutschen Luftrettung, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Offenbar fing das Kleinflugzeug nach dem Zusammenstoss Feuer.

Philippsburg, das im Norden des Landkreises Karlsruhe liegt, ist als Standort eines Atomkraftwerks bekannt.

Flugzeug-Zusammenstösse sind äusserst selten. An den meisten Flugunfällen ist nur ein Flugzeug beteiligt. Zum letzten grossen Flugzeugzusammenstoss in Europa kam es 2002 in der Nähe von Überlingen am Bodensee, als in grosser Höhe ein Fracht- und ein Passagierflugzeug zusammenstiessen. Das Unglück forderte 71 Todesopfer.