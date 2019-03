Das Kreuzfahrtschiff «Viking Sky» mit über 1373 Personen an Bord ist bei schwerer See mit Motorschaden vor Norwegens Küste in Seenot geraten.

Laut Polizei wurden bisher 338 Passagiere mit Helikoptern ausgeflogen. 17 gerettete Personen wurden in ein Spital gebracht.

Drei der vier Motoren funktionieren inzwischen wieder. Das Schiff soll nun in einen Hafen geschleppt werden.

Die Evakuierung des vor der westnorwegischen Küste in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs mit 915 Passagieren und 458 Besatzungsmitglieder an Bord ist in der Nacht auf Sonntag weitergegangen. Am Morgen meldete die Polizei, es seien bisher 338 Menschen gerettet worden.

Das Schiff «Viking Sky», bei dem ein Motor ausgefallen war, fahre nun langsam in Richtung der in der Nähe liegenden Stadt Molde und solle von zwei Schleppern geleitet werden, meldete der Rundfunksender NRK.

Legende: SRF

Frachter kam zu Hilfe

Auch die neun Besatzungsmitglieder eines im selben Küstengebiet ebenfalls in Seenot geratenen Frachters wurden laut Nachrichtenagentur NTB mittlerweile in Sicherheit gebracht. Bei dem Frachtschiff «Hagland Captain» war ebenfalls der Motor ausgefallen. Daraufhin habe es Schlagseite bekommen, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. Der Frachter war auf dem Weg zur «Viking Sky», um zu helfen.

Legende: Der Frachter «Hagland Captain» war auf dem Weg, um dem in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiff zu helfen. Twitter / NRK News

Die Evakuierten kamen in ein Notaufnahmezentrum in der Stadt Brynhallen, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo. Die Verletzten wurden in Spitäler gebracht. Vermisst werde niemand, erklärten die Behörden.

Motorpanne auf gefährlichem Küstenabschnitt

Laut dem südnorwegischen Rettungsdienst hatte die «Viking Sky» wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt. Das Schiff trieb Richtung Küste. Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet. Dort kam es in der Vergangenheit schon häufiger zu Schiffsunfällen.

Die «Viking Sky» wurde 2017 getauft. Sie ist unter norwegischer Flagge unterwegs. Nach Reedereiangaben kommen die Passagiere aus 16 verschiedenen Ländern, viele von ihnen aus Grossbritannien und den USA. Das Kreuzfahrtschiff befand sich auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden.

Passagierin filmt schwankendes Schiff

Eine Passagierin der «Viking Sky» dokumentierte auf dem Kurznachrichtendienst ihr Warten auf die Rettung. Auf den Videos ist unter anderem zu sehen, wie im Schiff Stühle, Tische und ganze Blumenbeete von der einen Seite zur anderen rutschen.