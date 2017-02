Viola Davis hat den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen. Die 51-jährige, schwarze US-Amerikanerin gewann für ihre Leistung in dem Drama «Fences» von Regisseur Denzel Washington, der auch in dem Film selbst die Hauptrolle spielt. Es ist der erste Oscar für Davis. Das Drama «Fences» ist eine Theateradaption und erzählt von einem afroamerikanischen Paar in den USA der 1950er Jahre.

Der schwarze Schauspieler Mahershala Ali hat die erste Trophäe dieser Oscar-Nacht gewonnen. Der 43-jährige US-Amerikaner wurde als bester Nebendarsteller in dem Drama «Moonlight» ausgezeichnet. Darin spielt er einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen Heranwachsenden. Es ist der fünfte Oscar für einen schwarzen Nebendarsteller.

Die Show startete eher ungewöhnlich mit einer Musikeinlage von Justin Timberlake, der den Oscar-nominierten Song «Can't Stop the Feeling» aus dem Film «Trolls» präsentierte - und die Stars im Saal tanzten fröhlich mit.

Die Oscars-Verleihung hatte noch nicht begonnen und schon wurden erste politische Statements abgegeben. Prominente wie die Schauspielerin Ruth Negga trugen auf dem roten Teppich kleine hellblaue Ansteckschleifen mit der Aufschrift «ACLU» an ihren Abendkleidern. ACLU steht für American Civil Liberties Union und ist eine US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Sie setzt sich unter anderem für Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen die Todesstrafe ein.