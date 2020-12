Unfälle in Bern, Stromausfälle in Graubünden

In der Nacht auf Samstag ist teilweise über ein halber Meter Neuschnee gefallen.

Schnee fiel vor allem in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden – aber auch der übrige Alpenraum ist weisser geworden.

Die Auswirkungen auf den Verkehr auf Schiene und Strasse sind gross.

Im Tessin brachten die starken Schneefälle den Zugsverkehr teilweise zum Erliegen. Am Samstagmorgen waren mehrere Bahnlinien beeinträchtigt, darunter die Strecke zwischen Airolo und Locarno sowie Bellinzona und Chiasso, wie der SBB-Webseite zu entnehmen war. Auch die Bahnstrecke Brig – Domodossola war betroffen. Dort kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Der TCS meldete seinerseits für viele Strassen im Tessin, im Wallis und in Graubünden schneebedeckte Fahrbahnen sowie Sperrungen für Anhängerzüge und Sattelschlepper.

Wie SRF Meteo meldete, erhielt etwa Locarno 19 Zentimeter Neuschnee seit Freitag. In Einsiedeln SZ wurden 12 Zentimeter gemessen, in Simplon Dorf VS 53, in Sedrun GR 50 und in San Bernardino GR 68 Zentimeter.

Der Bund hatte bereits am Freitag wegen der erwarteten Schneemassen in Teilen des Tessins und Graubündens die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Seit Donnerstagnacht herrscht laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie eine markante Südstaulage.

Dreimal fiel der Strom aus

«Der Schnee ist wieder da. Und leider auch die Unfälle», schrieb die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag. Seit Freitagabend 21 Uhr wurden ihr zwölf Verkehrsunfälle gemeldet. Nach aktuellem Kenntnisstand sei eine Person verletzt worden.

Wegen starker Schneefälle fiel in Teilen Graubündens seit Freitag dreimal der Strom aus. Betroffen waren hunderte Kundinnen und Kunden des Energieversorgers Repower in der Surselva, wie das Unternehmen mitteilte.