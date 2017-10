Fettleibigkeit bei Kindern hat in den letzten 40 Jahren weltweit zugenommen. Über 120 Millionen Kinder sind von Fettleibigkeit betroffen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilt.

Vor 40 Jahren galt eines von 100 Kindern als fettleibig. Letztes Jahr waren weltweit sechs Prozent der Mädchen und acht Prozent der Knaben fettleibig.

In Ländern mit hohen Einkommen verharren die Zahlen auf hohem Niveau. Alarmierend sei der Anstieg in ärmeren Ländern und in solchen mit mittleren Einkommen wie China oder Indien, so die WHO.

Werbung für ungesunde Snacks, hohe Preise für gesunde Nahrungsmittel und weniger Bewegung haben laut WHO zu diesem Anstieg beigetragen. Dramatisch sei die Situation in den USA mit 23,3 Prozent adipöser Knaben und 19,5 Prozent stark übergewichtiger Mädchen.

Stillen beugt Fettleibigkeit vor

Die WHO empfiehlt: Behörden in aller Welt müssten Familien über gesunde Ernährung aufklären, junge Mütter animieren, mindestens sechs Monate lang ausschliesslich zu stillen, in Schulkantinen gesünderes Essen anbieten und mehr Sportmöglichkeiten für Kinder schaffen.

Für die WHO-Studie haben die Autoren Gewicht und Grösse von fast 130 Millionen Menschen analysiert, darunter 31,5 Millionen zwischen fünf und 19 Jahren.

In der Gesamtbevölkerung hat sich die Verbreitung von Übergewicht und Fettleibigkeit nach früheren WHO-Studien zwischen 1980 und 2014 mehr als verdoppelt.