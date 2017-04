Vom T-Shirt zurück zur Winterjacke. Typisch April eben. Auf den Spuren eines Wetterphänomens.

Bildlegende Vom Frühlingsblust zum Winterfrust. Bildlegende SRF Augenzeuge / Kurt Blumenthal

SRF Meteo liefert für das wechselhafte April-Wetter drei verschiedene Begründungen.

1. Grund: Der Luftdruck ist im April tief. Hinzu kommt, dass der so genannte Jetstream oder das Stark-Wind-Band in der Höhe genau über unseren Köpfen ist. Dieser Wind in der Höhe bringt dynamisches Wetter mit sich. Im April kommt die kalte Luft meist noch aus dem Norden. Diese Polarluft gerät dann in unsere Breitengrade und trifft auf die warme Frühlingssonne. Weil sich kalte Luft erstaunlicherweise schneller erwärmt als warme Luft, löst das Thermik aus. Das Resultat: wechselhaftes Wetter, Schnee, Regen, Graupelschauer

2. Grund: Der Kontinent und das Meer erwärmen sich unterschiedlich schnell. Während das Meer noch kalt ist, erwärmt sich der Boden viel rascher. Diese Temperaturunterschiede und der oben erwähnte Wind führen ebenfalls zu Thermik.

3. Grund: Wir kommen aus dem kalten Winter und stecken noch mitten in der Winterstarre. Dieses Jahr hat uns das milde Wetter und die bereits recht intensive Sonne im Frühling die starren Knochen aufgewärmt. Wenn es nun erneut zu Schneefällen und Kälteeinbrüchen kommt, dann scheint der Kontrast – gefühlt – umso grösser.