Seit über 30 Jahren sind sie ein Paar, jetzt werden die Schauspieler Goldie Hawn und Kurt Russell auch Seite an Seite auf dem «Walk of Fame» verewigt.

Kurt Russel's Liebeserklärung an Goldie Hawn (engl.) 1:04 min, vom 5.5.2017

Nur selten vergibt der «Walk of Fame» zwei Sterne an einem Tag - aber für manche Paare wird eine Ausnahme gemacht. Entsprechend gross ist das Spektakel, als die Schauspieler Goldie Hawn (71) und Kurt Russell (66) zusammen ihre Plaketten in Hollywood enthüllen.

Leidenschaftliche Küsse und Liebeserklärungen

Einen Stern auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood, die Oscar-Preisträgerin zeigt sich von dieser Auszeichnung sehr gerührt. Doch nicht genug der Emotion, ihr Lebenspartner setzt mit seiner Liebeserklärung noch einen oben drauf. «Dir verdanke ich mein wunderbares Leben», so Kurt Russel. Zusammen posieren sie für die Fotografen. Hawn räkelt sich strahlend auf ihrem Stern und die beiden küssen sich verliebt.

Kate Hudson über das Paar (engl.) 0:36 min, vom 5.5.2017

Hawns Tochter, die Schauspielerin Kate Hudson (38), würdigt das Paar, das seit den 1980er Jahren ohne Trauschein fest liiert ist. Sie sollte wohl diese Feier für eine Ansprache nutzen, denn eine Hochzeit sei nicht geplant, flachst Hudson.

Der Stern sei ein grossartiges Symbol für die Verdienste der beiden als Schauspieler, erklärte Hudson. Sie hätten die Auszeichnung aber vor allem auch deshalb verdient, weil sie neben der Karriere stets Zeit und Liebe für die Familie gehabt hätten.