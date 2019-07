Trotz aktuell grosser Waldbrandgefahr: Die Aargauerinnen und Aargauer können anfangen, sich mit Zuckerstöcken und Raketen für den Nationalfeiertag einzudecken. «Mit einem absoluten Feuerverbot auf den 1. August ist nicht zu rechnen», teilt der Kanton am Donnerstag mit.

Ob es vielleicht ein bedingtes Feuerverbot gibt, zum Beispiel in der Nähe von Wäldern, wird der kantonale Führungsstab am Montag entscheiden. Dann ist klar, wie viel es am Wochenende geregnet haben wird.

Keine Zigaretten wegwerfen

Kein generelles Verbot – das ist eine gute Nachricht für alle Feuerwerks-Liebhaber im Aargau. Allerdings gilt es gut aufzupassen. Wegen der Trockenheit mahnt der Kanton zur Vorsicht beim Feuern im Freien. Aktuell gilt:

Keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer wegwerfen

Bei starkem Wind im Freien nicht feuern (gefährlicher Funkenflug)

Im Wald nur in festen Feuerstellen feuern

Feuer nie unbeaufsichtigt lassen

Feuer immer vor Verlassen der Feuerstelle löschen und sich vergewissern, dass sowohl Feuer als auch Glut tatsächlich erloschen sind

Diese Mahnung gilt für den ganzen Kanton Aargau. Die Gemeinden können zusätzlich noch eigene Verbote und Weisungen erlassen.