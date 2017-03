Nach der SP muss nun auch die FDP in der Aargauer Kantonshauptstadt auf Kandidatensuche gehen. Ihr Stadtrat Lukas Pfisterer tritt bei den Wahlen nicht mehr an, das meldet seinen Partei auf ihrer Website. Am 22. März wird sein potentieller Nachfolger nominiert.

Lukas Pfisterer wurde 2006 in den Aarauer Stadtrat gewählt. Nun will er nicht mehr zu den Wahlen antreten. Man bedaure das, aber könne den Schritt nach bald 12 Jahren Amtszeit nachvollziehen, schreibt die FDP Aarau in einer Stellungnahme.

Nach viel kürzerer Amtszeit als Lukas Pfisterer verzichtet SP-Stadträtin und Stadtpräsidentin Jolanda Urech auf eine erneute Kandidatur. Sie regiert Aarau erst seit vier Jahren. Ihren Rücktritt hat sie Mitte Januar mitgeteilt.

Wie die FDP will auch die SP ihren Sitz im Stadtrat verteidigen. Die SP nominiert am 15. März. Die Wahlen in Aarau finden am 24. September 2017 statt.

