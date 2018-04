Die Nase in der Suhre freut's

Legende: Diese Fische heissen Nasen. Imgao

Viele Flussfische legen ihre Eier in lockerem Kies ab. Wie zum Beispiel die Nasen in der Mündung der Suhre bei Aarau. Hier ist einer der bedeutensten Nasenlaichplätze im Aargau.

Solche Laichgebiete will der Kanton künftig besser schützen. Mit Hinweistafeln sollen die Spaziergänger darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie an gewissen Stellen nicht ins Wasser gehen dürfen.

Legende: SRF

Etwa 20 solche Tafeln will der Kanton in den nächsten zwei Jahren aufstellen. Die erste wurde bei der Suhremündung in Aarau montiert. Hier sollen die Leute im April und Mai nicht zu den Kiesbänken gehen.

Bereits heute besteht ein Betretungsverbot bei Laichgebieten. Der Kanton Aargau wusste aber gar nicht so genau, wo überall Fische ihre Eier ablegen. Deshalb hat er zusammen mit den Fischern alle Laichplätze erfasst und in einer Karte eingezeichnet.

Legende: Viele Flussfische legen ihre Eier in lockerem Kies ab. Imago

Ziel des Projekts ist, die natürlichen Laichgebiete der Fische zu erhalten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass das Aussetzen von gezüchteten Jungfischen nicht wie gewünscht funktioniert.

Zum einen geht es darum, die Bevölkerung auf die Betretungsverbote aufmerksam zu machen. Zum anderen kann der Kanton bei Baugesuchen die Laichgebiete besser schützen, weil er nun dank der Karte besser weiss, wo sich diese befinden.