Ärzte in der Schweiz Aargau stoppt ausländische Ärzte

Heute, 9:57 Uhr, aktualisiert um 10:22 Uhr

Der Kanton Aargau beschränkt die Zulassung für Ärtze gemäss Bundesvorgabe. Ärzte, die keine Medizinausbildung in der Schweiz absolviert haben oder nicht mindestens drei Jahre in der Schweiz als Arzt an einer anerkannten Weiterbildungsstätte tätig waren, erhalten neu keine Zulassung mehr im Aargau.

Die neue Regelung: Im Kanton Aargau gilt die neue Regelung für ausländische Ärzte per sofort .

. Der Bund hat die Regeln festgelegt, die Kantone dürfen Ausnahmen machen. Der Aargau machte das bisher, verzichtet aber per sofort.

Der Grund: Mögliche Qualitätsprobleme , sagt das kantonale Departement (DGS) von Franziska Roth (SVP).

, sagt das kantonale Departement (DGS) von Franziska Roth (SVP). Das DGS führte die Zulassungsbeschränkung nach einer Neubeurteilung mit dem Aargauischen Ärzteverband ein.

mit dem Aargauischen Ärzteverband ein. Nicht betroffen von der Beschränkung sind Ärztinnen und Ärzte, die beim Kanton bereits früher ein Gesuch einreichten.

Auch Spitalärzte fallen nicht unter die Zulassungsbeschränkung.

fallen nicht unter die Zulassungsbeschränkung. Der Bund beschränkt die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Der Aargau sah bisher jedoch Ausnahmen vor.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, sda/buec