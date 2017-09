Wenn amtliche Publikationen nur noch im Netz erscheinen und bei den regionalen Verlegern die Anzeigenerlöse der amtlichen Inserate zurückgehen würden, was bedeutet das?



3 Antworten:

Martin Nietlispach, Verleger des «Bremgarter Bezirksanzeigers» und des «Wohler Anzeigers» rechnet vor: «Lokaljournalismus ist sehr aufwändig, wir gehen selber an die Anlässe. Wir müssten abbauen, die redaktionelle Leistung schrumpft», sagt er gegenüber SRF. Die Gemeinden würden sich somit ins eigene Fleisch schneiden, findet Nietlispach.



Zudem sei das Suchen auf einer Gemeindewebsite eine Holschuld. Die Zeitung hingegen liefere das Baugesuch, die Wahlresultate einfach so, ohne dass man suchen müsse. «Mit dem Internet schliesst man ältere Menschen aus, die Holschuld kann kompliziert sein», sagt Benedikt Nüssli, Verleger und Chefredaktor des «Reussbote». Seine Zeitungen sind amtliches Publikationsorgan in 11 Gemeinden der Region Reusstal/Rohrdorferberg.



«Wir würden uns in diesem Fall überlegen, ob wir eine Gemeinde mit dem bestehenden Service weiter beliefern», sagt Cédric Kaiser, Geschäftsführer der Zeitungen «Rundschau» und «General-Anzeiger» (Brugg-Baden), gegenüber SRF. Redaktionelle Berichte über das Dorfleben würden leiden, denkt er.