Die historische Hammerschmiede in Seengen ist ein seltenes und erhaltenes Stück Aargauer Industriegeschichte. Am Hang oberhalb der Seenger Mühle befindet sich die Schmiede, die immer noch in Besitz eines Familienunternehmens ist. Gespiesen wird die Hammerschmiede durch Wasser aus zwei Weihern. Es treibt die nötigen Wasserräder an.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Mehrere Jahre stand die Schmiede allerdings still. Bei einer Vorführung ist das zentrale Stück der Schmiede, der Wellbaum, gebrochen. Der Baum hat 100 Jahre lang die grossen Hämmer, genannt Bären, angetrieben. Als er brach, standen die Betreiber und lokalen Schmiedefans vor einem Scherbenhaufen.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Ein Trägerverein wurde gegründet, der sich um die Geldsammlung kümmerte. Stiftungen, aber auch Kanton und Bund haben Geld beigesteuert. Budgetiert waren 750'000 Franken. «Das reicht natürlich nicht. Aber wir sind begeistert und konnten die kantonale Denkmalpflege ins Boot holen», sagt Jörg Leimgruber, Präsident des Vereins, gegenüber SRF.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Ein neuer Welllbaum konnte in Form einer riesigen Eiche dann in Frankreich gefunden werden. Neun Meter lang, 80 Zentimeter Durchmesser muss der Baum haben. Er überträgt die Wasserkraft vom riesigen Wasserrad auf die fünf Hämmer. Damit wurden früher Pflüge geschmiedet, darunter ein Pflug, den man nicht mehr manuell bedienen musste: der Selbsthalter Fuchs-Pflug.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Zwei Jahre lang haben Freiwillige nun unter Federführung des Vereins die historische Schmiede saniert. Werkzeuge wurden eingesammelt, geputzt, die Holzdecke saniert. Für die Sanierung des Mauerwerks waren Profis nötig. «Das Wasser drückt vom Bach oben an die Mauer. Wir mussten sicher sein, dass alles langfristig hält», erklärt Jörg Leimgruber auf dem Rundgang durch die Schmiede.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Die Hammerschmiede wird mit Wasserkraft betrieben. Es stehen zwei Weiher zur Verfügung. Ein Weiher treibt das Wasserrad des Balghauses an. Hier wurden am Schleifstein früher Werkzeuge geschliffen. Der zweite Weiher treibt das Wasserrad in der Schmiede an. Dieses wiederum betreibt die Hämmer. Für den Betrieb sind mindestens drei Personen nötig.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Die Besitzerfamilie, Familie Sandmeier, die nebenan die Sandmeier Landmaschinen AG betreibt, freut sich auf die Fertigstellung der Schmiede. «Mein Vater hat hier noch geschmiedet. Ich erinnere mich als Bub an die Funken, den Geschmack in der Schmiede», sagt Ruedi Sandmeier gegenüber SRF. Auch er kann alle historischen Geräte bedienen. Zusammen mit einem Mitarbeiter führt er SRF vor, was bereits schon in Stand gestellt ist.

Legende: Christiane Büchli/SRF

Ende Jahr soll die Schmiede dann nach rund zwei Jahren Renovation und Sanierung wieder bereit sein für die Bevölkerung. Dann können Gruppen auf Anmeldungen Führungen buchen. Die Hammerschmiede wird so Teil des Industriekulturpfads am Aabach. Sie liegt zwar am Seenger Dorfbach. Dieser fliesst aber direkt in den Aabach.