Der traditionelle Maienzug in Aarau lockte trotz Regen viele Schaulustige an den Umzug durch die Stadt. Regenschirme und Pellerinen prägten das Bild. Die Kinder schützen weisse Kleider und Blumenschmuck im Haar mit durchsichtigen Regenpellerinen. «Schade, dass es regnet», hörte man aus dem Publikum immer wieder.

In Aarau wie am Kinderfest in Zofingen ziehen während der traditionellen Jugendfeste Schulkindern zusammen mit Behördenmitgliedern, Musikvereinen und Studentenverbindungen durch die Strassen.

Jahrhundertealte Tradition Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Jugendfeste in der Region existieren zum Teil bereits seit dem 16. Jahrhundert. Die Feste in Brugg, Aarau oder Zofingen sind in der ersten Juliwoche. In der zweiten Juliwoche steht das Lenzburger Jugenfest noch an.

Der Aarauer Maienzug setzte dann auch auf das Schlechtwetterprogramm. «Der Umzug sowie die Morgenfeier werden durchgeführt. Das Bankett findet in der Sporthalle Schachen statt», meldete die Stadt am Morgen. Geschmückte Brunnen, weisse Kleider, Blumenkränze in den Haaren, der Maienzug-Vorabend am Donnerstag und das Openair am Wochenende prägen den Aarauer Maienzug. Für Ur-Aarauer einer der wichtigsten Anlässe im Jahr.