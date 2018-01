Das Kulturkonzept 2017–2022 des Aargaus soll nicht toter Buchstabe bleiben, sondern umgesetzt werden. Darüber diskutierten gegen 150 Kulturschaffende am Samstag im Aarau an einem Kulturforum. Mit von der Partie auch Thomas Pauli, der Chef der kantonalen Abteilung Kultur.

SRF News: Im Kulturkonzept ist als eines der wichtigsten Ziel aufgeführt, dass es mehr Kooperationen geben soll unter Kulturinstitutionen. Können Sie ein Beispiel nennen?

Thomas Pauli: Ein Kulturbereich, der meist im Schatten steht, sind die 90 Bibliotheken im Aargau. Zu Unrecht, denn diese leisten einen wichtigen Beitrag für die Kultur in den Gemeinden. Der Kanton will das unterstützen, gerade auch im digitalen Wandel, der die Bibliotheken enorm fordert. 2017 haben wir Gelder gesprochen, damit Bibliotheken untereinander Best-Practice-Beispiele in diesem Prozess austauschen können.

Im Konzept steht auch, dass man «Potenziale» aktivieren soll. Ein solches Potenzial ist die alte Reithalle in Aarau, die rein durch ihre Grösse Neues ermöglicht. Gibt es denn noch andere Perlen dieser Art zu entdecken?

Für mich noch ganz klar eine unentdeckte Perle ist das jüdisch-christlich Kulturerbe in Endingen und Lengnau. Da gibt es seit letztem Jahr einen Verein, der dieses Erbe aktivieren will, der zeigen will, was damals mit Juden und Christen passierte. Es sind hochspannende Themen, aktuell auch heute, z. B. der Umgang mit Minderheiten und Toleranz. Dieses Projekt hat grosses Potenzial nicht nur für den Aargau, sondern für die ganze Schweiz.

2018 ist das europäische Jahr des Kulturerbes. Was plant hier der Kanton Aargau, um der Kultur noch mehr Gehör zu verschaffen?

Wir nutzen dieses Jahr, um der Bevölkerung neue Zuänge zum nicht so bekannten Kulturerbe zu eröffnen. Es gibt vieles, das die Leute gar nicht kennen, weil man auch keinen Zugang hat dazu. Aber die Denkmalpflege wird Villen öffnen, die in Privatbesitz sind. Zum Beispiel kann man Ende Februar das Amtshaus der Äbte von Muri öffnen. Das ist nicht in Muri, sondern in Bremgarten.

Das Gespräch führte Stefan Ulrich