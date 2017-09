An der Mannschafts-Schweizermeisterschaft im Kunstturnen können die Aargauer den Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Sie müssen sich gegen die Zürcher geschlagen geben. Bereits nach den ersten zwei von sechs Geräten hatten die Aargauer keine Chance mehr auf den Sieg.

Den Aargauern Kunstturnern Oliver Hegi, Christian Baumann, Andreas Gribi und Noe Seifert misslang der Auftakt an der Mannschafts-Schweizermeisterschaft in Bülach. Bereits nach zwei von sechs Geräten war deshalb klar, dass es nicht zur Titelverteidigung reichen wird. Das Team Zürich gewann vor Aargau und Ostschweiz. In den letzten sieben Jahren machten die Zürcher und Aargauer die Siege immer unter sich aus.

Zufrieden mit Platz zwei

Alle Mannschaften waren mit ihren Top-Turnern angetreten. Deshalb waren die Aargauer Turner und der Trainer zufrieden mit dem zweiten Platz: «Zürich war zu stark. Aber wir haben gut gekämpft», sagt der Kunstturn-Trainer des Aargauischen Kunstturnverbands Nikolay Maslennikov.

Auch der Turner Christian Baumann findet, dass der Teamgeist bei den Aargauern gestimmt hat: «Wir haben uns gegenseitig motiviert und unterstützt.» Den Fehlstart konnten die Aargauer aber nicht mehr wettmachen.